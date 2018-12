Tegelikult on see nii tore, et seoses kontserdi korraldamisega satun päris tihti Tõrva. Enne seda väga palju ei jõudnudki, eriti talviti. Praegu käin põhimõtteliselt iga paari kuu tagant, kevade poole kindlasti rohkem. Tunnen siin ennast väga koduselt. Kui oleks võimalus, elaksin siin. Pere mõttes on siin väga hea, ei pea midagi kartma. Väikesed linnad on selles mõttes ideaalsed. Lihtsalt elukutse valik ei luba mul siia elama tulla. Helsingis on kergem töötada. Aga kunagi ei tea. Võib-olla kümne aasta pärast elan Tõrvas, mul ei oleks selle vastu midagi. Ma ju sündisin ja kasvasin siin. Muidugi hoian siinsel elul pingsalt silma peal.