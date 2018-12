Epp Petrone lasteraamatud sünnivad lusti ja mänguga

Sel suvel kolis Epp Petrone oma Tartu linnakorterist Põlvasse. Peamiselt tütre pärast, kes Rosma Waldorfi koolis esimesse klassi läks. Samuti selleks, et olla võimalikult lähedal oma talule Setomaal, kus ta kümme aastat tasapisi toimetanud on.

Praegu ta alles harjub uue linnaga. «Põlva mulle meeldib. Tundub armas ja praktiline, ei ole liiga suur ega väike.» Sel kevadel kaalus ta plaani täielikult Setomaale kolida, aga see tundus liiga keeruline. Edasi mõlkus tal mõttes Võrru elama minna, kuid see tundus «liiga suur».Põlvas on Petrone sõnul aga mõnus külaelutunne. «Näiteks kui on vaja võtmeid paljundada, siis kolmapäeviti tuleb turuplatsile üks auto, kus on üks onu. Turul teavad kõik, kus see onu asub.»