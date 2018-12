Valga vallavalitsuses asus tööle uus lastekaitse juhtivspetsialist

Anabell on lõpetanud Tsirguliina keskkooli ning Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas bakalaureuseõppe. Hetkel õpib ta õigusteaduskonna magistriõppe 2.kursusel Ta on läbinud praktika politsei- ja piirivalveameti Lõuna prefektuuri Valga politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse menetlusteenistuses ning Lõuna ringkonnaprokuratuuris.

„Lastekaitse juhtivspetsialisti ametikohale kandideerima ajendas mind soov panustada oma koduvalla arengusse. Arvan, et olen sobiv inimene, sest minu tugevateks külgedeks on hea pingetaluvus, positiivne ellusuhtumine, kohusetundlikkus, korrektsus ja kiire õppimisevõime. Mul on õigusalased teadmised, mis tulevad sellel ametikohal kindlasti kasuks,“ põhjendas Anabell kandideerimise tagamaid.

Ta on seisukohal, et õppimine Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas on andnud talle hea aluspõhja, mis võimaldab oma uute tööülesannetega edukalt hakkama saada. „Tänu õpitavale erialale, oskan hästi õigusaktides orienteeruda ning oman teadmisi, mis uuel ametikohal kasuks tulevad. Vaatamata sellele, et töökogemused sellel ametikohal puuduvad, olen võimeline kiiresti õppima ja valmis ennast koolitama ja arendama. Pean seda ametikohta enda jaoks suureks väljakutseks,“ sõnas Anabell.