Valga haigla estakaadi tõkkepuud jäävad avatuks

Novembrist haiglat juhtiv Margus Ulst lubas ühe esimese asjana tõkkepuud avada, et arstiabi oleks kättesaadavam. «Inimesed peaksid aru saama, et see juurdepääs on mõeldud haigetele ja kiirabile,» oli Ulst Lõuna-Eesti Postimehele antud intervjuus optimistlik.