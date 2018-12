Ligi 40 Valgamaa vähekindlustatud lapse jõulukink on veel poodi toomata

Maxima tegevjuhi kohusetäitja Marko Põder sõnul on enamus Maxima kaupluses asuvatelt inglipuudelt soovid täitmiseks võetud, ent kingitused pole veel poodidesse jõudnud. “Täname väga tänavusi tublisid heategijaid, kes on tänaseks peaaegu kõigi ehk juba 83 lapse unistuse täitmise enda peale võtnud. Kingitusi on meie kauplustesse tagasi jõudnud 58. Inglipuu projekt kestab veel viimaseid päevi ja palume kõigil heategijatel, kes on kingisoovi valinud, tuua kingitus samasse kauplusesse hiljemalt 11. detsembriks,” sõnas Põder.