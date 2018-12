Keeletoimetamistalgutel oodatakse Vikipeedia artikleid toimetama

Detsembri alguses Tallinnas toimunud eesti teaduskeele konverentsil kuulutati välja Vikipeedia keeletoimetamistalgud, mille eesmärk on parandada Vikipeedia artiklite kvaliteeti ja väärtustada keeletoimetaja ametit. Talgud kestavad emakeelepäevani, 14. märtsini 2019.

„Olen üsna veendunud, et internet mängib tulevikus eesti keele arengus paberile trükitud tekstidest suuremat rolli. See tähendab, et meie suurimas eestikeelses entsüklopeedias, Vikipeedias, ei tohiks meie ilus emakeel olla kuidagi kehvem ei entsüklopeediaraamatutest ega ilukirjandusest,“ kommenteeris Vikipeedia toimetamist talgute idee algataja Mart Noorma.