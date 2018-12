Maakonna arenduskeskused hakkavad tegelema alustavate ettevõtete toetamisega

"Sellega vähendame bürokraatiat ja toome ettevõtluse alustamiseks ja käivitamiseks vajaliku toe ettevõtjale lähemale tema tegutsemiskohta. Maakondlikud arenduskeskused on juba praegu ettevõtetele tugevaks toeks ning keskuste võrgustik toimib hästi. Seepärast on loomulik, et ettevõtja esmaseks kontaktiks ongi omas maakonnas tegutsev arenduskeskus. Ettevõtjale suunatud toetuste osas see muudatusi kaasa ei too, riigi poolt pakutavad teenused koonduvad lihtsalt ühte kohta," selgitas Tammist.