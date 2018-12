Nursipalus toimuvad homme miinipildujate õppused

"Rõuge vald on hea näide sellest, kuidas Kaitseväe suhted ühe omavalitsusega on muutunud väga konstruktiivseks," lausus kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute osakonna juhataja Kusti Salm. "Meie oleme oma asjad saanud tehtud ja Kaitseväe läbisaamine Rõuge vallaga on väga hea. Alati on ka probleeme, kuid meie arutelud on kokkuvõttes töised. Räägime probleemidest ja läheneme nendele faktipõhiselt, et neid vastavalt lahendada. Paneme Nursipalusse üles ka eraldi müramõõtja."