Maarius Suviste: katusepakkujad

Riigikogulastel, eriti neil, kes parajasti pukis, on vaba voli niinimetatud katuseraha jagada. Regionaalsete investeeringute toetamine või mis iganes kena termin sel on.

Rahasaaja lööb uhkusega vastu rinda ja kuulutab: sõber riigikogulane jagas raha, aitab meid! Mainimata, et tegu on parteikaaslasega. Ja eriti paneb õlgu kehitama, kui räägitakse, et riigikogu fraktsioon jagas raha. Nagu oleks tegu nende enda rahaga. Ei ole ju! See on meie kõigi, maksumaksjate raha.