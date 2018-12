Ivari Padar: kuumi teemasid jagub

Euroopa parlamendis on kuumade teemadena üleval kõik see, mis ka Eestis kõneainet pakub. Äsja oli siin ÜRO ränderaamistiku arutelu, kus oli seinast seina arvamusi, kas seda dokumenti toetada või mitte. Vastaline oli siin eelkõige paremradikaalne seltskond, põhiosa parlamendist oli arutlev ja kaalutlev.

Kõik arukad inimesed on ju mures. Rändeküsimused on jõuliselt tõstatunud ning kellelegi ei meeldi sellega kaasnev negatiivne pool, sealhulgas võõrad pätid tänaval. Olukorrale otsitakse lahendust.

Asja üks pool on humaansus ja sõjapõgenikud, teiseks küljeks õilsa kuri ärakasutamine.

Kodanike hirmud ja ettevaatlikkus on igati arusaadavad. Niisamuti ei meeldi soomlastele Eesti juveelivargad ega sakslastele Eestist pärit bensiinijaamanäppajad. Ränne ja sellega kaasneva negatiivse mõjuga toimetulek on igivana teema ja nüüdseks teravalt päevakorrale tõusnud. Seda tuleb ausalt tunnistada ja teemaga ka tegeleda.

Rände raamleping annab selleks paremad võimalused. Teemaga mittetegelemine on kaose suurendamine ja pea liiva alla matmine.

Jätkuv probleem on Ukraina. Parlament on Ukraina valitsusega tihedas koostöös tegelenud sealsete sisemiste reformidega ja korruptsiooni vähendamisega. Minul oli hiljuti kohtumine Ukraina põllumeeste suure delegatsiooniga ja kõne all olid samad teemad.

Vägagi murelikuks teeb ägenenud Ukraina-Vene konflikt ja parlament valmistub vastavaks aruteluks, mis peagi ees ootab.

Muidugi võib küsida: miks tempo on nii aeglane ja miks kiiremini ei reageerita? Ütlen vastuseks, et arukaid ja mõjukaid otsuseid saab teha vaid täit pilti omades.

Brüsselis käivad tõsised arutelud ka teemal, kuidas tagada kaubanduse tarneahelas ausad tavad. Kaubanduskettidega võrreldes on põllumehed kogu Euroopas jäänud ebavõrdsesse positsiooni.

Kui näiteks kiiresti rikneva kauba realiseerimise aeg on 10 päeva, siis kaupmees võib sulle raha maksta alles 45 päeva pärast. Kui aga kaup jääb müümata, siis millised on tagasivõtmise tingimused? Praegu on lõpusirgel arutelud, kuidas kaitsta põllumehi. Selle tulemusena kasvab tulevikus ausa kaubanduse osakaal.

Lisaks käivad parlamendis debatid aastateks 2021–2028 kavandatud eelarve üle. See mõjutab meid kõiki. Oleme Euroopa Liidu eelarvevõimalusi aktiivselt kasutanud ja tänu sellele on Eesti elu ka tublisti edenenud. Hiljaaegu saatsin omalt poolt 50 täiendavat ettepanekut, kuidas tuleviku põllumajandust edendada. Lisaks Eesti huvidele sai arvestatud Läti seisukohtadega. Ei saa me läbi Lätita! Naabritega koostöö on tähtis ja mitte ainult piirikaubanduses.

Minu enda töölaual on ka arvamuse koostamine teemal, kuidas tehisintellekt mõjutab tulevikus meie elu. Millised on riskid, kui tehislik mõistus hakkab meie igapäevasest elust üha rohkem osa võtma? Progressile kätt ette ei pane.