Emaspäev toob peale sademete ka udu ja jäidet

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves ilm. Lääne-Eestis sajab vihma ja lörtsi, Kesk- ja Ida-Eestis lörtsi ja lund. Mitmel pool on udu ja jäidet. Puhub kagutuul 4-10, saartel ja rannikul puhanguti 12-15 m/s, hommikuks tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi.