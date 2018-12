Tavaliselt valitaksegi kaasavatesse eelarvetesseobjekte, mida võiks ehitada või parandada, ning seekord soovib elanikkond, et 15 000 eurot läheb just kruusateedele. See ei ole muidugi veel kindel, sest valiku peab kinnitama vastav komisjon. Kruusateede hooldus ja ehitamine on aga niikuinii valla kohustus ning pole tegelikult kaasava eelarve põhimõtetega kooskõlas.