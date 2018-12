Ta leiab, et see, millega ta eelnevalt oma elu jooksul on tegelenud, oleks võinud toimuda ükskõik kus – Pärnus, Saaremaal, Tallinnas… See pole ta sõnul olnud oluline, sest naine on lõpetanud Tallinnas praeguse nimega kunstiakadeemia, tollase kunstiülikooli teatrikunsti lavakujunduse, peenemalt stsenograafia eriala. Tema õpetajad olid kõik Eesti toonased korüfeed esiotsas Aime Undi ja Kustav-Agu Püümaniga.