Põlva kultuurikeskuses võib nüüdsest lilli lavale saata

See, et süsteem logiseb, tuli välja ühest Facebooki-postitusest, kus nördinud teatrikülastaja oma murest teada andis. Nimelt pidi elegantses vanuses proua lilled ise üle lavaääre näitlejale upitama, kuna selgus, et personali töökohustuste hulka see ei kuulu.

Probleem tuli üllatusena

Kultuurikeskuse uus direktor Eerika Mark oli asjast kuuldes üllatunud. «Kui kuulsin, et selline küsimus on päevakorrale tõusnud, pidasime kohe koosoleku ja arutasime, kuidas olukorda parandada. Olen veel värske juht ja pole olnud eelnevate kommetega kursis,» selgitas Mark. «Palume vabandust nende ebamugavuste pärast, mis tookord Rakvere teatri etendusel juhtusid. Tänasest saab tuua Põlva kultuurikeskuses esinejatele lilli ja need võib jätta garderoobi, esiukse juures olevale piletimüügilauale ning meie töötaja edastab need esinejale.» Mark tuletas aga meelde, et kindlasti on vaja kimbule selgelt ja arusaadavalt juurde kirjutada esineja nimi, nii et lilled ikka õige adressaadini jõuaks.

Muutused tulekul

«Paljugi vajab kultuurikeskuses muutmist. Kindlasti tegeleme edaspidi veelgi enam teeninduspoolega, et maja ka väärika kultuuriasutusena rohkem silma jääks ja mõjuks. Nii on plaanis saali teenindavale personalile leida ühtne vormiriietus.» Mark lubas ka saalitöötajate lepingud ajakohastada ja nii mõneski punktis üle vaadata. «Samuti on plaanis saaliteenindusse kaasata vabatahtlikke.»

Ka teiste kultuurimajade administraatorid-perenaised, kellega loo autor suhtles, ütlesid, et lepingus küll lillede üleandmise kohustust kellelgi ei seisa, kuid see on hea tava ja ilus komme ning töötaja peab sellega arvestama, et aeg-ajalt on vaja lavale minna.

Valga kultuurikeskuse juhiabi möönis, et neil käib tihti ka temperamentsemat rahvas, eriti kui esinevad venekeelsed artistid, ning siis on publiku hulgas väga palju neid, kes ise soovivad lavale minna lilli andma. Kultuurikeskuse enda tänulilled või koogike jäetakse aga piirlinnas esinejate garderoobi.