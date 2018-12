Võrkpallur pani särgi oksjonile

Võrust pärit võrkpallur Robert Täht andis teada, et kuna käes on jõuluaeg, sooviks ta heade inimeste abiga teha ühe Eesti paljulapselise perekonna jõulud natukene toredamaks. Selleks korraldab Türgi klubis Arkas Spor Izmir mängiv pallur oksjoni oma selle hooaja särgile.

Kõik see oli Eesti ühe parima võrkpalluri hinnangul väga positiivne ja tegi ka temal endal südame soojemaks. Nii mõtleski mees, et miks mitte teha kellegi jõulud natukenegi toredamaks.

"Perekond, kellele toetus läheb, on välja valitud. Seda aitas teha mu elukaaslane Maris Mehine, kes pöördus omakorda sellise Facebooki lehe nagu Do Good poole ning uuris, kellele toetust jagada. Üheskoos otsustasime ära oodata, mis summa koguneb ning siis mõtleme, kuidas seda perekonda kõige mõistlikum aidata oleks," selgitas Täht asjade käiku.

Esmaspäeva hommikul tõdes ta, et oksjon on senini kulgenud hästi. "On inimesi, kes hakanud üksteist järjest üle pakkuma. Oksjon on ka natukene põnevam väljund raha kogumisele kui lihtsalt annetuskast püsti panna. Hetkel on mängusärgi väärtuseks kujunenud juba 300 eurot."