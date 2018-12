Gaasiõnnetuste arv on kasvanud

Suitsuandur on hindamatu abimees tulekahju varaseks avastamiseks, aga vinguandur on ainus vahend salakavala vingugaasi tuvastamiseks. Kuna vingugaas ehk süsinikoksiid (CO) on oma omadustelt värvitu, lõhnatu ja maitsetu mürgine gaas, siis inimene ei saa ise aru, et ruumis vingugaas on. Enamasti hukkuvadki inimesed tulekahjudes just vingugaasi sisse hingamise tagajärjel. Suitsuandur ei ole võimeline vingugaasi tuvastama, sest läheb häiresse visuaalse suitsu peale.