Eesti rikkaima MTÜ isadel on keskmiselt 4,7 last

“Vägev on näha, et Eestis on nii palju mehi, kelle jaoks on oluline väärtustada lapsevanemaks olemist. Kes mõistavad, et lasterikkus ei ole midagi ebanormaalset või sotsiaalne probleem, vaid õnnelik igapäevaelu,“ ütles MTÜ eestvedaja Taavi Tamkivi.