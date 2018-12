Mälestades sünnitusosakonda: valgalanna tõi lapse ilmale teel Võrru

Naise sõnul sai ta noomida, et varem kiirabisse ei helistanud. «Nad ütlesid, et miks ma varem ei kutsunud kiirabi. Ma ei teadnud, et hakkavad valud tulema. Varem oli mul kõik korras. Ja kui valusid ei ole, siis ju kiirabi ei tule välja.»

Tütar on Vaiditšile viies laps. Valga haigla sünnitusosakonna sulgemine läheb naisele väga korda. Nüüd tuli tema sõnul pabistada, kuidas haiglasse minna, kuidas tagasi tulla. Ka autot perel pole. «Kõik lapsed sünnitasin Valga haiglas. Poja, siis tütre, teise tütre, teise poja. Tõsiselt kahju, et nii tehti. Valgas käis kõik kähku. Sõidad, lähed kohe sinna ja ongi kõik korras. See on natukene ebaloogiline, mis tehti. Tahaks, et osakond alles oleks.»