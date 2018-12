Tallinna-Helsingi tunneli idee küpseb Lõuna-Eesti mail edasi

Just nõnda algas aasta tagasi Lõuna-Eesti Postimehe artikkel «Helsingi tunneli idee idaneb Lõuna-Eestis tiigi kaldal». Lugu rääkis tunnelivisionäär Toomas Petersonist, kellel kodu nii Otepää vallas kui ka pealinnas. Mis on vahepealse aja jooksul muutunud? Kas tunneli lõpus paistab juba valgus?

Üha jõulisemalt veab Tallinna–Helsingi tunneli projekti arendust ka mobiilimängu Angry Birds looja, turundaja Peter Vesterbacka. Ta on öelnud, et ehitustöödega võidakse parimal juhul alustada juba järgmisel aastal. Ehituse lõpptähtajaks on pakutud 2024. aasta jõule. Veel on teada antud, et tunnelile on leitud Dubai investoritelt esimesed vajaminevad 100 miljonit eurot.