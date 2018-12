Alo Savi: ettevõtlikkus on ettevõtmise asi

Siiski sõltub ettevõtlusõppe korraldamine ka inimestest, kellega seda teha, ning keskkonnast, kus see toimub. Ühene edu retsept on loomulikult olemas: tuleb julgeda teha õigeid asju õigete inimestega õigel ajal.

Kui paljudes eluvaldkondades kurdetakse käsi murdes, et alt tulev soov, tahe ja pingutus on küll head, aga näed, riik ei toeta ja laiemat pilti ei ole, siis ettevõtlikkuse õpetamise toetamisel on asjad pigem risti vastupidi.

Meie riigis on loodud väga hea tugistruktuur ning raamistik ja selle rakendamisel on ka edu. Nagu kinnitab ettevõtlusõppe programmi koduleht, on ettevõtlikku haridust ja ettevõtlusõpet rakendavaid koole 2018. aasta sügise seisuga juba üle 200 ja uusi liitujaid tuleb hoolega juurde.

Eestis on mitu üksteisega seotud programmi, mis pakuvad koolidele ettevõtlusõppe korraldamisel tuge. Need on näiteks Ida-Virumaalt alguse saanud Ettevõtlik Kool, Eestis juba aastast 1991 tegutsenud Junior Achievement Eesti ja äriideede arendamise programm Starter.

Väga tugevalt toetavad Eesti eri piirkondades ettevõtlusõpet ja ettevõtlust laiemalt maakondlikud arenduskeskused. On terve rida koole, kes osalevad järjepidevalt mitmes programmis. Paljud aga katsetavad mõne aasta ning siis loobuvad. Miks on mõni kool pidevalt pildis ning mõni ainult juhuslikult või üksikute sähvatustena?

Asi on inimestes, aga mitte ainult. Reaalne seis koolides on siiski selline, et suur osa ettevõtlusprogrammist seisab ühe või paremal juhul kahe tõsise tegija ehk oma valdkonna fänni peal.

Põlva gümnaasiumis on selleks sama hästi kui legendaarne õpetaja Kaia Tamm, kes on oma õppurite nimel valmis südaöösel vihmas 50 kilomeetrit sõitma, et aidata õpilasfirmal hommikuks 62 õige kujuga puuoksa keset rabasid asuvast talumajast ära tuua.

Tugevaid tegijaid on vähe ning ühe või teise liikumine ühest koolist teise viib kiiresti ettevõtlusõppe ning mini- ja õpilasfirmade hääbumiseni ühes ning tugeva tõusuni teises haridusasutuses.

Suurepärase näitena võib tuua Karmo Kurvitsa, kes liikudes Võrru on mõne aastaga suutnud linna tuua särava tähena Eesti ettevõtlusõppe kaardile. Tema juhitud Võru gümnaasium pälvis Edu ja Tegu programmi aasta ettevõtlusõppe edendaja tiitli möödunud aastal.

Taolisi kuldse puudutusega ettevõtlusõpetajaid on Eestis siiski vähe, vaid mõnikümmend. Koolid, kus nad tegutsevad, peaksid neist kümne küünega kinni hoidma.

Raskuste kohta on olemas kümneid tsitaate ja vanasõnu, mille peamine mõte on üks: ainult läbi raskuste tuleb võit ja edu! See on aksioom, mis on meie mõtteruumi sedavõrd sügavale sisse juurdunud, et me isegi ei kahtle selle mõtte tõesuses. Tammsaarelgi on ju sama mõtet kandev legendaarne tsitaat: «Tee tööd, näe vaeva, siis tuleb ka armastus.»