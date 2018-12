Jäävihm muutis liiklemise peaaegu võimatuks

Kui suured maanteed on reeglina hästi hooldatud, on just kõrvalmaanteed pahatihti probleemsed. Maanteeameti lõuna regiooni hooldevaldkonna juht Tiit Valt sõnas, et kõrvalteid hooldatakse üle Eesti sarnaselt ja Lõuna-Eesti ei erine ülejäänust. Lõuna-Eesti kõrvalteedel kuulutati välja eriolukord sellepärast, et just selles piirkonnas sadas mitu tundi järjest jäävihma.