Perearstiabi on tänavu kasutanud ligi miljon inimest

Perearstid on järjest rohkem hakanud kasutama teraapiafondi, mille abil pääsevad patsiendid tasuta füsioterapeudi, psühholoogi ja logopeedi juurde. 9 kuu jooksul said teraapiafondi kaudu abi üle 12 000 inimese 47 383 korral. Sellel aastal on teraapiafondi kaudu abi saanud üle 3000 inimese rohkem kui mullu samal perioodil.

"Tõsiasi on see, et kõikides piirkondades teraapiafondi veel kasutada ei saa, sest puudu on spetsialistidest või rahastusest. Eesmärk on teraapiafondi võimalusi laiendada, et kõik perearstid saaksid seda kasutada. Plaanime muuta teenuse rahastamist ja arveldamist, et fondi kasutamine oleks tulevikus lihtsam," sõnas Parv.