Tüdrukud sattusid järvel ohtu

Kolmapäeval kell 14.18 teatati häirekeskusele, et Põlvas Kesk tänava piirkonnas on Põlva paisjärve õhukesel jääl kolm last. Päästjate saabumise ajaks oli politseipatrull juba tüdrukutega vestelnud. Jäi mulje, et lapsed mõistsid jääl varitsevaid ohte ning lahkusid järvelt.