Uuest aastast tõuseb töötasu alammäär

«Tööandjate ja ametiühingute otsus töötasu alammäära 40 euro võrra tõsta väärib tunnustust, sest see aitab kaasa ebavõrdsuse vähenemisele ja parandab suure hulga inimeste, eriti just madalapalgaliste toimetulekut,» ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut. «Eesti inimeste toimetuleku parandamiseks on lisaks oluline toetada pikemaajalist hõivet ja majanduslikku toimetulekut paremini võimaldavaid töökohti. Seetõttu toetab riik madala hõivega piirkondades töökohtade loomist, samuti töötukassa kaudu töötute ja töötajate ümber- ja täiendõpet.»