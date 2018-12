Lõuna-Eesti tegijad

Tänases Lõuna-Eesti Postimehe ettevõtluslehes kuulutame välja Lõuna-Eesti aasta ettevõtte ja aasta toote.

Meie piirkonnas – Valgamaal, Võrumaal ja Põlvamaal – on palju tublisid ja toimekaid firmasid. Neist nii mõndagi tunnustatakse igal aastal ka kohalikel maakondlikel konkurssidel, nii ka sel aastal. Igas maakonnas on tänavused parimate ettevõtete tunnustamisõhtud juba peetud. Kolme maakonna peale kogunes palju nominente, kõikides maakondlikes žüriides osales ka meie reporter Tomi Saluveer. Kõikide maakondlike nominentide põhjal valisime oma žüriis välja neli parimat ja nende seast ka võitja – Lõuna-Eesti parima ettevõtte.

Üks eripärane auhind sündis meie žüriitööst veel. Lõuna-Eesti žürii valis julge ettevõtja auhinna saajaks kaubandusettevõtte KPG Kaubanduse OÜ, millel on 13 Magaziini nime kandvat kauplust üle Eesti. Luminor Pank, kelle esindaja samuti žürii töös osales, ulatab ettevõttele tulevikuks võtme, mille abil on võimalik lahti teha mitu seni suletuks jäänud ust. Ärimaailma tõelisele tipptegijale, USA investeerimis- ja nõustamisfirmale Blackstone kuuluval Luminoril on, mida õpetada ja edasi anda.

Loodame, et neid tiitleid välja andes paneme aluse millelegi uuele, millel on ettevõtjate silmis väärtus ja mis kestab aastaid. Lõuna-Eesti Postimehe jaoks on kohalik ettevõtlus äärmiselt oluline. Läbi aastakümnete on siinsed ettevõtted, nende õnnestumised ja ka ebaõnnestumised olnud pidevalt Eesti Meedia ajalehtede uudisvoos. Tegelikult oleme meediaettevõttena ka ise osa ettevõtlusest, oleme läbinud koos teistega majanduskriise ja rõõmustanud tõusutsüklite aja üle.

Tihtipeale tuntaksegi mõnd piirkonda just selles kandis tegutseva ettevõtte või valmistatava toote järgi. Näiteks on Värska Vesi ammutuntud kaubamärk ja seotud ka kohanimega. Lisaks sellele, et ettevõtted annavad piirkonnas tööd ning loovad oma teenuste ja toodetega tarbijatele paremaid valikuvõimalusi, tutvustavad nad meie kanti ka mujal Eestis või välismaalgi.

Lõuna-Eesti parim ettevõte ja parima toote looja saavad meie poolt koos väärika tiitliga kingiks eritellimusel valminud mõõgad. See on mitmetähenduslik, vana ja väärikas võitlussümbol. Kõige vanem mõõk, mis Eesti pinnalt leitud, pärineb aastast 800 eKr. Mõõk ei ole vaid võitlusvahend, see on ka tseremoniaalne ese, mis kõneleb selle kandjast.

Ettevõtlus on tegelikult samuti võitlus. Võitlus iseenda, konkurentide, oma turuosa, müügiedu, käibe, kasumi, sageli ka ettevõtte ellujäämise eest. Tänased mõõgad sümboliseerivad võitu, edu, tunnustust.