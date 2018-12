Soe suvi ja tervisetrendid viisid edulainele

"Oli erakordselt ilus suvi, mis mõjutas positiivselt kõikide karastusjoogitootjate tegevust,« rääkis Võrumaa maineka ettevõtte juht Urmas Jõgeva. »Tavaliselt on hea suve jooksul üks-kaks sooja kuud. Sel suvel oli aga alates maist kuni augusti lõpuni väga mõnus ilm."

Jõgeva sõnul pole ettevõtte edu taga siiski vaid erakordselt ilus suvi, vaid ka mõned aastad tagasi tehtud õiged otsused. «Nende otsuste vilju me praegu nopimegi,» lisas Jõgeva. Kasvanud on ettevõtte eksport, eriti suurima välispartneri Soome suunas, samuti müüakse toodangut Lätti-Leetu, aga ka näiteks Lõuna-Koreasse.