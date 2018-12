Valga haigla liitub kliinikumi infosüsteemiga, patsiendi elu peaks lihtsamaks muutuma

Ühise infosüsteemi kasutamine võimaldab arstil, kes patsienti ravib, näha patsiendi haiguse ajaloo andmeid terviklikult. Infosüsteemi kasutusele võtmine Valgas võimaldab kontsernisiseselt käivitada uusi teenuseid, mis lisaks patsiendile parima ravi tagamisele võimaldab haiglatel korraldada paremini koostööd, arstide kaugtööd, elektroonilisi konsultatsioone ja residentide väljaõpet Valga haiglas.

Valga haigla juht Margus Ulst ütles, et uued teenused puudutavad arstide omavahelist suhtlust, kuid see võib säästa patsientidele jalavaeva. «Valga arst saadab patsiendi kohta elektroonilise konsultatsioonikirja Tartusse ja seal osakonnajuhataja või mõni vanem arst teeb otsuse, milliseid uuringuid oleks vaja teha enne kui patsient Tartusse saata. Või kas üldse on vaja konsulteerida. Et säästa patsienti jooksutamisest. Kõigepealt liigub info ja alles siis vajadusel liigub patsient.»

Alguses võib töö veidi aeglustuda

Kuigi kohe see ilmselt ei käivitu, saavad Valga haigla patsiendid võimaluse kasutada ka ePatsiendi internetilehekülge, kust klient saab oma analüüside tulemusi vaadata. Millal see õnnestub tööle panna, on Ulsti sõnul veel lahtine. Enne tegeldakse arstide ja õdede programmide tööle panemise ja haiguslugude vanast infosüsteemist ümber tõstmisega.

Ulst lisas, et järgmise aasta juulist peaks plaani kohaselt käivituma üleriigiline digiregistratuur, millega on infosüsteemile ülemineku tõttu lihtsam liituda. Digiretseptid on haiglas kasutusel juba praegu.

Haiglajuhi sõnul võib üleminekujärgsetel kuudel meedikute töö veidi aeglustuda, kuna inimesed õpivad uut programmi kasutama. «Ooteajad ukse taga või kabinetis võivad pikeneda. Palume mõistmist. Katsume küll kõik registreerimised ette ära teha, et kabinetis ei läheks rohkem aega, aga kunagi ei tea,» lausus Ulst.

«Hea sõber ja kliinikumi kauaaegne IT valdkonna juht Mart Einasto tavatses mulle ikka öelda: «eHL on valmis!». Täna saame nentida, et maailm ei saa kunagi nii valmis, et saaks seitsmendal päeval puhata. Valga haigla võidab eHL juurutamisega palju. Patsiendi terviseinfo hakkab Lõuna-Eestis vabalt ja kadudeta liikuma, lihtsam on e-konsultatsioone läbi viia, rakendub ühtne digiregistratuur, kasutajaliidese ühtlustumine peaks tööprotsesse kiirendama. Üleüldse arvan, et Eestis peaks olema vaid üks tervishoiu infosüsteem,» lisas Ulst.

Järgmine Põlva

Pärast Valgat plaanib eHL-ile üleminekut Põlva haigla, kus see peaks juhtuma 1. märtsil.

«Patsiendi jaoks on oluline saada kvaliteetset ravi võimalikult kodu lähedal. Samas on järjest keerulisem korraldada tänapäevast ravitegevust väikehaiglas. Ühine elektroonilise haigusloo infosüsteem annab Valga arstidele mugava võimaluse konsulteerida Tartu Ülikooli kliinikumi arstidega, mille tulemusel saab arst operatiivselt ja teadmuspõhiselt otsustada, kas patsiendi ravi võetakse kliinikumi poolt üle või saab ravi jätkata Valgas,» ütles kliinikumi juhatuse liige, ravijuht Andres Kotsar.

Ettevalmistused kliinikumi e-haigusloo kasutusele võtmiseks algasid Valgas juba aasta alguses. «Sellise mastaabiga projekt on Eesti tervishoius esmakordne ning nõudnud kõigilt suurt panust. Meil on olnud suurepärane koostöö Valga haigla juhtkonna, valdkonna juhtide ja infotehnoloogiaspetsialistidega. Valga haigla hakkab kasutama kliinikumi IT-pilveteenuseid, millega kliinikum tagab Valgale nii e-haigusloo töö, andmevahetused riiklike andmekogudega kui ka pakub arstidele platvormi uute koostöövormide väljatöötamiseks haiglate vahel,» selgitas kliinikumi juhatuse liige, infotehnoloogiajuht Kati Korm.

Elektroonilise haigusloo infosüsteem eHL on kliinikumis kasutusel alates 2006. aastast. Valga haigla üleminekut aitab korraldada kliinikumi lepingupartner ja e-haigusloo arendaja AS Nortal. Tartu Ülikooli kliinikum ja Valga haigla kuuluvad ühtsesse kontserni, mille raames tehakse mitmetasandilist koostööd tervishoiuteenuste parema kättesaadavuse ja ühtlase kvaliteedi nimel. Eesmärkide täitmise üheks eelduseks on haiglate IT teenuste ühtlustamine.