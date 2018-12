Talvepealinnas stardib veebruaris kümnes Euroopa saunamaraton

Saunamaraton on lustlik orienteerumismäng, kus tuleb võimalikult lühikese ajaga läbida võimalikult palju etteantud saunakohti. Võistkond on neljaliikmeline, vajalik on auto ja autojuhi olemasolu. Paremusjärjestuses osalevad kõik neljaliikmelised võistkonnad, kes on läbinud interaktiivsel saunakaardil märgitud kohad ning lõpetavad finišis.