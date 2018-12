Naine terroriakti paigas: võib-olla hoidis mind ingel

Johansone võttis teiste Läti ajakirjanikega sel nädalal ette reisi Euroopa Parlamenti. Juba reisi algul tabas neid tagasilöök. Olles lennanud Frankfurti, selgus, et lennujaamatöötajad streigivad. Nii tuli Prantsusmaale sõita rongiga.

Teisipäeva õhtu oli seltskonnal vaba. Mindi jalutama ning põigati ka jõuluturule. Muu hulgas ostis Johansone inglikujukese. «Võib-olla see ingel hoidiski meid,» pakkus naine, kes samas peab tõenäolisemaks, et see oli kokkusattumus.