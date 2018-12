Koor kuulutati Lõuna-Eesti kaubamärgiks

Nimelt ütles Kond eelmisel pühapäeval «Aktuaalses kaameras», et lisaks sellele, et Rõõm on samal ajal nii koor kui ka sõpruskond, on ta ka Lõuna-Eesti kaubamärk. Seda põhjusel, et tegutsemisaja jooksul on koor osalenud kõigil üldlaulupidudel ja aidanud korraldada olulisi rahvakultuuri tähtpäevi.