Kuslap näitas end anekdoodivestjana

Jäägu lugeja otsustada, kas asi ka tegelikult nõnda võis juhtuda, ent üks lugu rääkis sellest, kuidas kuulus laulja pidi algust tegema Deemoni aariaga, kuid vaikis. Teatrites on selleks puhuks suflöörid, kes õiged sõnad ette ütlevad. Sosistanud siis suflöör: «Avaruste ookeani...» Vaikus. Sosistas teist korda, nii et see oli kuulda isegi saali viimases reas. Laulja aga nähvanud, et sõnu ta teab, aga viis ei tule meelde.