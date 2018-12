Tekstiilikunstnikud panid kokku aastanäituse

Tekstiilikunstniku väljendusvahendid on värvid ja kujundid, materjalid ja nende peegeldused, pinnafaktuurid ja tehnilised eksperimendid. Sellelt paletilt valib autor endale meelepärased, et jutustada vaatajale oma lugu. Näitusel osalejad on pakkunud näituse teemale «Kolm» oma autoripositsioonist lähtuva tõlgendusviisi: abstraktse üldistuse või pildikeeles rääkiva jutustuse. Töid saadavad autorite tekstid.