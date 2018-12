Milde Lisbethi suur unistus: tahan omal jalal kõndida ja tantsida

Kuigi tütrel diagnoositi juba kümnekuuselt ajukahjustus, lootis ema Ilona Reiljan, et äkki see läheb üle, kuna laste aju on plastiline ja peagi on Milde Lisbeth nagu täiesti tavaline laps. Ühtegi ohumärki ju varem ei olnud.

Aga kui kolme ja poole aastaselt pandi Milde Lisbethile lõplik diagnoos, kadus viimanegi õlekõrs. Kadus lootus.

«Tuli õppida elama teadmisega, et ta ei pruugi mitte kunagi hakata käima; et ta ei pruugi mitte kunagi minna tavalisse kooli; võib juhtuda, et sa jääd eluks ajaks teda hooldama; et ta mingil hetkel ei pruugi mäletada enam, et sa oled tema ema... See on hetk, kus annad alla või hakkad võitlema,» räägib ema. Tema hakkas võitlema.

Praegu kuueaastasel Mildel diagnoositi geenimutatsioonist tingitud spinotserebellaarne ehk 5. tüübi ataksia, mille avaldumist lastel loetakse haruldaseks. Teisisõnu: väikesel tüdrukul on väikeajukahjustus, mistõttu puudub tal tasakaal, on halb motoorika ehk käe- ja silma koostöö ning kõnehäire.

Aja jooksul haiguse sümptomid süvenevad ja Milde puhul tuleb olla valmis ajakahjustuse süvenemiseks, mistõttu tema arengut ei ole võimalik prognoosida.

«Meie perele on tehtud geeniuuringud, kellelgi teisel sellist mutatsiooni ei ole – tal on loodustekkeline geenirike ehk mingite asjade koosmõjul toimus DNAs mutatsioon. Seega on ta, nagu me teda hellitavalt kutsume, looduse vingerpuss,» ütleb Ilona Reiljan.

Positiivne areng

Ema tõdeb, et pealtnäha tundub nende elu nagu tavalisel lasteaiaealise lapsega perel: hommikul lasteaeda ja õhtul koju. Tegelikult aga kuulub nende igapäeva ka mitmesugustes teraapiates käimine väljaspool lasteaeda. «Kuna ta suudab käpuli toas liikuda, lasteaias kõnniraamiga ja väljas ka lühikest maad käest kinni hoides, on meie elu kindlasti kergem kui neil, kelle laps üldse ei liigu.»

Kuid hoolimata kõigest on Milde väga tubli ja õpib iga päevaga aina uusi asju ise tegema. Meie üritame talle sobivaid võimalusi luua, ütles Milde Lisbethi ema Ilona Reiljan.

Mis teeb aga pere päevad teistsuguseks, on see, et võrreldes tavalise koolieelikuga peab ema arvestama, et Milde Lisbeth ei pruugi saada ka tavapäraste või kõige lihtsamate tegevustega üksi hakkama. Näiteks on tal raske ennast riidesse panna, samuti ei saa ta üksi tualetis käimisega hakkama. Ka kõrgel asuvad lambilülitid on ületamatud takistused. Samuti ei saa loota, et tüdruk saab ise söögi-joogi (külm)-kapist kätte, sest uks on tema nii-öelda tasakaaluta oleku jaoks veel liialt raske ning tõmbamisega võib ta tasakaalu kaotada ja kukkuda. Tasakaalu võib kaotada ka laua taha toolile istudes – isegi näiliselt tugev ja stabiilne seljatoe ja nelja jalaga tool võib osutuda ootamatult ebakindlaks.