Küsitlus: maal elamise eeliseks peetakse head kasvukeskkonda lastele

«See on mõnevõrra üllatav tulemus, sest tundub, et paljukardetud elanike väljavool küladest on pidurdunud. Ka uusi tulijaid jagub – vastajaist 15 protsenti oli elanud maal alla kümne aasta,» märkis Kodukandi strateegia ekspert Ivika Nõgel. «Kuigi maaelu ühe suurema ohuna märgiti elanikkonna vananemist, tõdes 28 protsenti vastajaist, et noori peresid tuleb maale juurde. Ka maaelu olulise väärtusena nimetati noorte perede lisandumist. Nii et võib öelda küll, et tendents on muutumas.»