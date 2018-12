Politsei pani posti mustad jõulukaardid

«Kaardi eesmärk on panna inimene mõtlema, et piiride kompamine liikluses lõppeb ühel hetkel kurvalt. Varasemad karistused pole kaardisaajatele loodetud mõju avaldanud, kuid vahest meiepoolne jõulukaart paneb inimese mõtlema. Pole just igapäevane, et politsei saadab koju jõulukaardi. Õnneks saavad vähesed kaardi kaks aastat järjest,» ütles PPA juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo.