Valga ärimees leidis oma vaevatasu eest otsitud koera surnuna

«Kodust 50 või 100 meetri kaugusel leidis naabrimees korjuse kevadel lume sulamise ajal. Osutus meie Rolliks kahjuks. Ühest küljest saime südamerahu, et võisime sõbrakese maha matta ja oli teada, et teda ei ole enam. Aga muidugi kahju, et nii läks,» lausus Karuse.