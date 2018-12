Päästjate keskmine palk tõuseb 1000 euroni

«See on läbi aastate kõige suurem palgatõus, mis Päästeametis on olnud ning sellest saavad osa kõik Päästeameti töötajad. Olen väga tänulik kõigile, kes on selle saavutamiseks ühel või teisel moel kaasa löönud. Kõikide palgamuudatustega on minu peamine soov olnud väärtustada haridust ja karjäärisüsteemi,» ütles Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu.