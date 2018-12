Partnerluskogu tutvus naabrite tegemistega

Otepääl asuv OÜ Scaleter rajas 2017. aastal Otepääle kaasaegse ja efektiivse terrazzo- ja pesubetooni tehase. Tehase põhiliseks toodeteks on trepid ja trepiastmed ning terrazzo-, pesu- või graafilisest betoonist seinaelemendid. Ettevõte pakub tööd 15-le kohalikule inimesele ja turustab toodangu Balti- ja Skandinaaviamaades. «Mul on eriti hea meel, et suure investeeringu juures, mida ettevõte tehase rajamisel tegi, oli just LEADER toetus see, mis kattis viimased kriitilised protsendid, et tehase rajamine käiku läheks,» sõnas Valgamaa Partnerluskogu tegevjuht Tiina Ivask.