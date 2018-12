Jan Uuspõld tegi Valga muusikakoolile südamliku kingituse

Nüüdseks on Uuspõllul otsus tehtud. «Mul on hea meel, et nii palju soovijaid ja õnnesoovijaid oli. Aitäh! Otsust oli raske langetada, sest kõigile tahaks seda pilli anda. Aga Valga muusikakooli soov ühtib kõige paremini selle pilli omadustega ja seega lähebki neile. Palju õnne!» kirjutas Uuspõld Facebookis.

Omalt poolt ütlesid aitäh Valga muusikakooli õpetajad. «Suur-suur tänu, Jan, selle imelise kingituse eest! Me oleme väga rõõmsad ja lubame, et harmoonium leiab endale väärikat rakendust. Ilu ja rõõmu!» tänas õpetaja Meelika Hainsoo.

«Kui huvitav uudis ja milline kokkusattumus! Meie, Valga muusikakooli pere, eesotsas pärimusmuusika õpetajatega ja direktor – just mõtlesime harmooniumi peale,» kirjutas õpetaja Koidu Ahk. «Leidsime, et harmooniumi saatel on parim viis laulda rahvalaule, sest see pill toetab hästi lauluhäält. Meil on väga ilus maja, aastast 1795 ja harmoonium leiab väärilise koha kaunis kontserdisaalis.»