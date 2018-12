Võrru kerkib peagi Grossi suurpood

Kauplusteketi pood asus seni Kagukeskuses, mille omanik tegeleb praegu laiendustöödega. See oli ka üks põhjus, miks otsustati ehitada uus pood. «Tööd juba käivad, parklad on suletud ja seal edasi tegutsemine oli raskendatud,» lausus Gross. «Me ei oska praegu veel öelda, kas läheme ka Kagukeskusesse pärast laiendustöid tagasi. See selgub tulevikus.»