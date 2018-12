Kelly tahab ratastoolist välja murda ja endale päris oma hobuse saada

Kelly käib Võru vallas asuvas Kääpa põhikoolis. Kooliskäimine on talle meeltmööda, sest seal leiab palju sõpru. Lemmikaine on muusika, sest Kellyle meeldib väga laulda. Praegu osaleb ta koos teistega kooli jõulupeo proovides. Proovid on teisel korrusel, kuhu tuleb sõita trepitõstukiga – selle abita ta koos koolikaaslastega laulda ei saaks.

Kelly sündis enneaegsena ja tal diagnoositi kahe jäseme halvatus. Haigusest tingituna on tema liikumine piiratud ning ta peab kasutama ratastooli. Eelmise aasta lõpus käis Kelly operatsioonil, kus tema kõõluste lihaseid pikendati, tänu millele on tal võimalik järjepideva treeningu abil iseseisvalt liikuma hakata.

«Aasta algus oli väga nutune. Olin iseenda peale pahane, et lasin seda operatsiooni talle teha,» meenutas Kelly ema Marina Klaus. Tüdrukul olid mõlemad jalad kipsis ja see võttis lihastelt kogu jõu ära. Liikuma saamine oli pikk protsess. Pärast operatsiooni ei tahtnud tüdruk üldse ennast liigutada.

«Jalad tudisesid nagu haavalehed. Kui ema palus mul püsti tõusta, siis ma ei tahtnud tulla,» meenutas Kelly olukorda. Praegu jalad niimoodi enam ei värise ja enesetunne on parem. Vestluse ajalgi pahvatas tüdruk mitu korda naerma.

Minu unistuste päev on see, kui Kelly teeb iseseisvad sammud. Olen mitu korda unes näinud, et ta kõnnib minu juurde ja tal on nukk käes, ütles Kelly ema Marina Klaus.

Probleem on aga selles, et riik ei suuda tütarlapse ravikulusid katta. Ja need summad ei ole väikesed. Ühe aasta peale läheb umbes 10 000 eurot ning pere seda oma taskust maksta ei jaksa.

Kui Kelly pikalt voodis lamas ja jalgu alla ei võtnud, tekkis emal mõte kirjutada lastefondile. «Mõtlesin, et äkki nad saavad kas või aidata küttekulugi kompenseerida,» ütles Klaus. Alguses jäigi see vaid mõtteks, kuid kõik muutus sel kevadel. Lastekliinikust helistati ja küsiti, kas ollakse nõus osalema lastefondi toetusprojektis. Marina Klaus ei võtnud otsustamiseks kaua aega ja andis kohe nõusoleku. «Mul oli sel hetkel nii hea meel, et pisarad hakkasid jooksma,» rääkis ta. Nii sündiski Tartu Ülikooli kliinikumi lastefondi projekt «Kelly kõndima», millega kogutakse annetajate toel tüdrukule vajalikku abi.

Fondiga liitumine tõi rohkelt tähelepanu