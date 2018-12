Antsla vallavanem Avo Kirsbaum tunnistab, et lahendamist vajavaid probleeme vallas jagub.

Antsla vald on Eestis nende väheste seas, kus elanike arv jääb alla maagilise 5000, mille haldusreformi eestvedajad omavalitsuste liitumisel eesmärgiks seadsid. Vallavanem Avo Kirsbaum kinnitab, et kuigi töökäsi mõnes valdkonnas napib, on vald igal juhul elujõuline.