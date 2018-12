Idapiirile paigaldati uued hoiatussildid

2018. aasta kevadel jõudsid lõpusirgele tööd Eesti ja Venemaa vahelisel kontrolljoonel, kuhu paigaldati 780 piiriposti ja vahepiiriposti. Lisaks on lõpusirgel maismaal piirirežiimi ala tähistamine uute hoiatussiltide ja –viitadega, et ennetada eksitusest toime pandud ebaseaduslikke piiriületusi. Kokku paigaldatakse idapiiri maismaale 1130 hoiatussilti, millest suurem osa jäävad keerulise maastikuga Piusa ja Luhamaa piirilõikudesse.

Piiririba joonele paigaldatud uued plastikpostil seisvad hoiatussildid on ilmastikukindlad ja vastupidavamad. Piiriposti mustvalge diagonaaltriibutus ja kumeral pinnal infotahvel on kaugele ja ka pimedas nähtav. "Lisaks on hoiatussilte piirialal varasemast tihedamalt ning seda iseäranis neis kohtades, kus on looduslikult keerulisem piirijoone suhtes orienteeruda,“ kirjeldas PPA juhtivpiiriametnik Toomas Malleus.

Ta selgitas, et tihedamas metsas, kus nähtavus on kasinam, on hoiatusmärke enam ning lagedamatel ja hea nähtavusega aladel vastavalt vähem. Olenevalt maastiku eripäradest on hoiatusmärgid maismaapiirile paigutatud keskmiselt 150 meetriste vahedega.

"Idapiiri palistavad hoiatussildid on ennekõike eesmärgiga ennetada kohalike, turistide, seeneliste ja teiste eksitusest tingitud piiririkkumisi. Samuti ennetavad need edaspidi paremini ka juhtumeid, kus inimesed astuvad piiriposti kõrvale, et ühes sellega pilti teha," märkis Malleus. Uued hoiatussildid, millel on kirje „Seis, Eesti piir“, annavad sõnumi, et märgist edasi liikuda ei tohi. Hoiatusmärgist möödudes või juba piiripostini jõudes ollakse režiimialas, kus kõrvalistel viibimine on rangelt keelatud.

Viimati tähistati Eesti poolel piiriala hoiatussiltidega umbes 20 aastat tagasi, kuid ilmastikuolude mõjul on need ajapikku lagunenud ja looduses halvemini eristatavaks muutunud.