Johannes vajab kodu kohandamisel abi

Läti piiri ääres Valgas asub üks tagasihoidlik maja, kus elavad Signe ja Aleksander koos oma lastega. Koosveedetud aeg on selles peres kõige tähtsam. Esimestel elukuudel kasvas ja arenes pesamuna Johannes väga ilusti. Päevad ja nädalad möödusid, aga ema ei tekkinud lapsega sellist side nagu oli olnud õe-venna Kenori ja Simonega. Kui ema otsustas väikese Johannesega arsti juurde minna, jahmatas saadud vastus kõiki. Kolmekuuselt diagnoositi Johannesel seljaaju rasvkoeline kasvaja, mis asub väljaspool seljaaju, kuid surub selle peale ja tekitab palju tervisehädasid.

Kaheksandaks elukuuks oli Johannesele tehtud kaks operatsiooni, kuid siis keeldusid Saksamaa arstid edasistest operatsioonidest, pidades neid eluohtlikuks. Arstide esialgsel hinnangul pidi Johannes jääma allpool pead halvatuks, kuid tänu tema ema panusele ja regulaarsele füsioteraapiale on Johannese käed liikuma saadud.

Nelja-aastane Johannes on justkui ime, kes ei kavatsegi leppida arstide prognoosiga, et ta jääbki liikumatult voodisse. Iga päevaga on väikese mehe kätesse jõudu juurde tulnud ja tema osavus kasvanud. Tema käed ja selg on piisavalt tugevad, et ise vabalt roomata, süüa, mängida ning ratastooliga uhkelt ja uljalt ringi kihutada.

Kahjuks teatud asjade vastu ei saa ka Johannese rõõmsa meelega. Pikalt kogutud vannitoa remondiraha on kulunud viimse euroni lapse raviks ja nii elab pere juba aastaid pesemisvõimalusteta. Isa Aleksander on pealtnäha tugev ja tagasihoidlik Eesti mees, kuid poja peale mõeldes lähevad tal silmad alati märjaks. Ta ei suuda leppida teadmisega, et tema väikese Johannese jaoks on tegelikult nii palju võimalusi olemas, aga hetkel pole nende perel lihtsalt piisavalt raha.

Väike võitleja Johannes on tõeliseks eeskujuks igaühele meist, oma tahtejõuga on ta saavutanud rohkem kui keegi eales osanuks loota. Kuid selle pisikese poisi sees on veel nii palju peidus. Meie võimuses on kinkida Johannesele võimalus pikaaegseks raviks, mille tulemusel on lootust tema pisikesed jalad käima saada.

Annetusnumbrid on juba avatud:

9007301 – 5 €

9007302 – 10€

9007303 – 25 €