Võru tervisekeskuse projektile eraldati suur toetus

„Kuna rajatav hoone on planeeritud otse bussijaama kõrvale, paraneb teenuste kättesaadavus ka naaberomavalitsustes elavate patsientide jaoks. Uued ruumid pakuvad perearstidele paremaid võimalusi ravi kvaliteedi tagamiseks ning koostöövõimaluste arendamiseks eriarstide ja teiste spetsialistidega," kommenteeris abilinnapea Sixten Sild. Uue tervisekeskuse rajamise üks oodatavaid tulemusi on ka see, et perearstide omavahelise koostöö paranedes peaksid lühenema ka eriarstide ravijärjekorrad.