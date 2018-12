Galerii: Valgamaa naiste tugikeskus tähistas 10. sünnipäeva

Keskuse juhataja Kairi Jakustand rääkis oma kõnes, et 2008. aasta 19. detsembril Valgamaa naiste varjupaiga nime all alustanud keskuses olid alguses vabatahtlikud töötajad ja see tegutses peamiselt varjupaigana. Selle asutasid toonased Valga meditsiinitöötajad Eevi Ahun ja Sirje Sillamägi-Tamm. Idee pärineb Eesti Naiste Varjupaikade Liidu juhilt Eha Reitelmannilt.