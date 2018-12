Team Haanja – KES on KES?

«Kuna veebruari lõpus algab suusa-MM Seefeldis, on see kindlasti üks eesmärkidest. Sportlased on öelnud, et meil on nagu kaks MMi sel hooajal, sest Otepää maailmakarika etapp kodus on paljudele sama tähtis kui see MM. Need kaks suusapidu on meie selle hooaja kõige tähtsamad võistlused,» tõi Saarepuu välja sellel hooaja peamised sihid.