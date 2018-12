Jõulukuu on täies hoos ka Võru kultuurimajas Kannel. «Sel aastal on meil detsembris 10 asutuse ja organisatsiooni jõulupidu, kolm omakultuuri jõulukontserti ja viis üleriigilist tuurikontserti,» loetles asutuse juht Heiki Kelp. Samuti leidis Kandles aset lastele ja peredele suunatud Talvefestival ja kuu jooksul on kavas näidata 101 kinoseanssi.