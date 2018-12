Tööd alustavad uued bussiliinid

Samast päevast avab Valgamaa ühistranspordikeskus uue maakonnaliini Valga-Sangaste-Otepää-Pangodi-Tartu, mis hakkab Valgast väljuma esmapäevast reedeni kell 7.10, Otepääl on see kell 8.05. Tartust väljub liin iga päev kell 19. Tegemist on sisulisest liini nr 71 ühe väljumise pikendusega Valgani.