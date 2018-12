Grippi haigestunute osakaal hakkas jõudsalt kasvama

Eelmisel nädalal vajas Eestis ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu arstide abi 3150 inimest, neist 48 protsenti olid lapsed. Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestunute arv püsib stabiilsel tasemel, kuid oluliselt on hakanud kasvama grippi haigestunute arv.

«Kuigi hindame grippi haigestumise intensiivsust veel madalaks, tuleb tunnistada, et haigestumus on tõusutrendil,» ütles terviseameti gripispetsialist Olga Sadikova. «Selle kinnitus on viimasel nädalal kolmekordistunud grippi haigestunute arv.»